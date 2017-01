Aécio comemora apoios de PSB, PPS, PSC e PV

BRASÍLIA (Reuters) - Em clima de festa da vitória, o candidato à Presidência do PSDB, Aécio Neves, comemorou nesta quarta-feira o apoio formal do PPS, do PSC e do PV para disputa do segundo turno, em evento para centenas de militantes, em Brasília, e reforçou o discurso de que é a alternativa dos eleitores que querem mudança.

A melhor notícia para Aécio, porém, chegou no fim da tarde desta quarta-feira. O PSB, partido que lançou Marina Silva no primeiro turno da disputa presidencial, formalizou o apoio à candidatura tucana no segundo turno. O PPS, que já integrava a aliança de Marina havia anunciado apoio a Aécio na véspera.

Após receber a notícia do apoio formal dos socialistas, Aécio foi à sede do partido para se encontrar com a Comissão Executiva do PSB. Essa é a primeira vez que a legenda apoia um candidato do PSDB na disputa presidencial.

"Estou extremamente feliz de estar hoje recebendo manifestações muito importantes de apoio, como recebi do PPS, através do seu presidente Roberto Freire, do PSC, por meio do seu candidato pastor Everaldo, como acabo de receber do PV, por meio do seu presidente (José) Penna e do candidato Eduardo Jorge", disse o tucano a jornalistas pouco antes de chegar ao auditório do Memorial JK, em Brasília, que abriga um museu com a história do presidente mineiro Juscelino Kubitschek que idealizou a capital do país.

"Nós vamos construir nossa unidade em torno do projeto mudancista", disse o tucano a jornalistas. "No fundo as questões essenciais nos aproximam e não nos separam", prosseguiu.

O governador tucano Geraldo Alckmin, reeleito no primeiro turno em São Paulo, disse que Aécio, inspirado em Juscelino, será o presidente do desenvolvimento, da renda e do trabalho.

"Vamos, em São Paulo, multiplicar sua voz, multiplicar sua luta", disse Alckmin. "E é isso que vejo aqui à tarde, o que vai acontecer no Brasil inteiro", disse.

"Aécio é presidente de vários sotaques, vai unir o Brasil", prosseguiu o governador paulista.