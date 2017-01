Ibovespa cai em sessão com especulações sobre pesquisas; NY limita perdas

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Bovespa fechou no vermelho nesta quarta-feira, em sessão marcada por especulações sobre pesquisas eleitorais para o segundo turno da corrida presidencial e realização de lucros, encerrando uma sequência de quatro pregões de alta.

A firmeza de Wall Street à tarde, após divulgação da ata da de reunião de política monetária do Federal Reserve, banco central norte-americano, ajudou a reduzir as perdas do índice no final do dia, mas insuficiente para evitar fechamento negativo.

Assim, o principal índice da bolsa paulista teve baixa de 0,66 por cento, a 57.058 pontos, após oscilar da máxima de 58.190 pontos e a mínima de 56.198 pontos.

O volume financeiro da sessão somou 10,2 bilhões de reais.

Levantamentos do Datafolha e do Ibope estão previstos para a quinta-feira, mas rumores sobre números circularam desde cedo em mesas de corretoras, ora favoráveis à oposição, ora no sentido contrário, fortalecendo ou enfraquecendo o Ibovespa.

As ações da Petrobras chegaram a subir cerca de 3 por cento no início do dia e a cair cerca de 6 por cento mais tarde, fechando com baixas inferiores a 2 por cento.

No acumulado de outubro, contudo, os papéis da petroleira estatal ainda apuram ganhos superiores a 10 por cento, incluindo o desempenho desse pregão.