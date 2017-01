PT tentará desconstruir "mito" da boa gestão tucana, diz Rui Falcão

Segundo Falcão, durante a reunião ficou definido que é preciso esclarecer que o projeto de mudança do candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, é uma volta ao passado.

O presidente do PT afirmou ainda que a situação de Dilma em São Paulo, onde Aécio teve uma grande vantagem no primeiro turno, também foi discutida na reunião, e o tema será ainda mais aprofundado na quinta-feira, durante uma reunião do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com dirigentes do partido em São Paulo.