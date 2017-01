Em campanha no NE, Dilma ressalta transformação na região e critica Aécio

(Reuters) - A presidente Dilma Rousseff (PT) reiniciou sua campanha eleitoral no Nordeste, prometendo continuar a transformação que seu governo e o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fizeram na região, onde ela teve a maioria dos votos domingo passado. E aproveitou para criticar Aécio Neves (PSDB).

"Tem gente que olha para o Nordeste com preconceito e não acompanha tudo o que vem acontecendo aqui, nessa região do país", disse, em evento com militantes e lideranças locais.