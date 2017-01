Fiat Chrysler pode vender US$830 mi em ações após listagem nos EUA

A Fiat concluiu a aquisição total de sua unidade norte-americana Chrysler neste ano e agora está incorporando todos os seus negócios sob a FCA, registrada na Holanda. A listagem do sétimo maior grupo automotivo do mundo nos Estados Unidos está programada para segunda-feira.

O presidente-executivo Sergio Marchionne disse que poderia "fazer a máquina começar a rodar" ao vender para investidores norte-americanos as ações que a Fiat detém em tesouraria.

A FCA pode enfrentar desafios para criar liquidez suficiente para suas ações no mercado norte-americano, com suas ações também sendo listadas em Milão. Marchionne, no entanto, tem dito repetidamente que o nome de alta visibilidade da Chrysler nos Estados Unidos deve ajudar a atrair interesse.