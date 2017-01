Marina quer ouvir partidos da coligação antes de se posicionar sobre 2º turno, diz Feldman

BRASÍLIA (Reuters) - A candidata derrotada do PSB à Presidência da República, Marina Silva, só deve se posicionar sobre o segundo turno após as manifestações dos partidos de sua coligação, afirmou o deputado Walter Feldman, porta-voz da Rede Sustentabilidade.

“A primeira afirmação forte (da Rede) é a interpretação do desejo de mudança expresso nas urnas. A Rede interpreta que a população majoritariamente do Brasil é contra o atual governo. Portanto, nenhum tipo de aproximação, apoio à presidente Dilma”, explicou Feldman.

“Segundo, (o posicionamento da Rede) considera aqueles que têm a posição de mudança e analisa que na posição de mudança tem o voto em Aécio (Neves, do PSDB), voto branco e voto nulo”, afirmou, acrescentando que há setores dentro do grupo político que discordam do apoio a qualquer um dos candidatos que concorrem no segundo turno por contrariar sua posição de crítica à polarização PT x PSDB.