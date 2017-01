Dilma diz que é "ridículo" diferenciar votos do Nordeste e do Sudeste

(Reuters) - A presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição pelo PT, acusou nesta quinta-feira seus adversários de fazerem uma oposição "ridícula" entre os votos do Nordeste e do Sudeste, e de "desrespeito" à população ao classificar como ignorantes os eleitores que votaram nela.

"Eles estão fazendo uma oposição que é ridícula entre o Sudeste e o Nordeste, em termos de votos meus", disse Dilma em entrevista a rádios da Bahia, em Salvador. "É uma visão absolutamente preconceituosa e elitista dizer que os meus votos são dos ignorantes e os ilustrados são deles, é um desrespeito com a população", acrescentou a petista.

Dilma voltou a criticar diretamente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por seus comentários de que os eleitores do PT seriam menos informados, atitude que, segundo ela, serviu para "destilar ódio mal resolvido".

"Essa história, por exemplo, de falar que nossos votos são de pessoas ignorantes, como foi falada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mostra simplesmente o preconceito e o desconhecimento. As pessoas não são ignorantes coisíssima nenhuma", afirmou.

Dilma também aproveitou a entrevista para acusar o PSDB de ter feito oposição aos principais programas sociais implantados pelo governo do PT, como por exemplo o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida.

"Nós escutamos dizer que era bolsa-esmola, o ProUni eles entraram no STF com uma ação contra o Prouni, o Minha Casa Minha Vida eles não queriam aprovar os subsídios numa determinada época, as escolas técnicas eles proibiram que fossem construídas", disse.

Mais tarde, em discursos a apoiadores na capital baiana e em Aracaju, Dilma disse que o segundo turno da eleição presidencial representa uma disputa entre dois projetos e que o dela seria mais inclusivo do que o do seu adversário, Aécio Neves (PSDB).

"Do meu lado, temos um projeto que diz 'o Brasil tem que ser governado para todos os brasileiros', olhando com cuidado, com prioridade para aqueles que mais precisam", disse a petista em Salvador.