Marina espera compromissos "progressistas" de Aécio para decidir sobre 2º turno

BRASÍLIA (Reuters) - Aguardada com ansiedade, a posição da terceira colocada no primeiro turno, Marina Silva (PSB), sobre eventual apoio a Aécio Neves (PSDB), no segundo turno só deve ser conhecida após o tucano assumir compromissos mais “progressistas”, disseram nesta quinta-feira integrantes de grupo político da ex-senadora.

Questionado sobre que sinalização é esperada de Aécio para que Marina se manifeste, Feldman explicou que a expectativa é de “uma política mais progressista, que reconheça a necessidade de mais avanços sociais”, fazendo uma comparação com a carta divulgada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pouco antes de se eleger, em que se comprometeu com o respeito aos contratos e responsabilidade fiscal, entre outros pontos.

De acordo com Pedro Ivo, um dos nomes da Rede que participou da coordenação da campanha, essa lista de propostas mais “progressistas” envolve um maior comprometimento com as questões sociais, uma retomada das demarcações da terras indígenas e de unidades de conservação, e um compromisso pelo assentamento de famílias na Reforma Agrária, além do desenvolvimento sustentável, centro da candidatura de Marina.