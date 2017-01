PSDC, de Eymael, anuncia apoio a Aécio no 2º turno

(Reuters) - O PSDC, partido do candidato à Presidência José Maria Eymael, anunciou nesta quinta-feira apoio à candidatura de Aécio Neves (PSDB) no segundo turno da corrida presidencial contra a presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT).

"O apoio a Aécio Neves se fundamenta na visão compartilhada pelo candidato e a Democracia Cristã: construir o Brasil que queremos e podemos", disse a Comissão Executiva nacional do PSDC, em comunicado.

Eymael ficou em nono lugar no primeiro turno da eleição presidencial, no domingo, com 61.250 votos, o equivalente a 0,06 por cento dos votos válidos.