Viúva de Eduardo Campos declara apoio a Aécio Neves

(Reuters) - A viúva de Eduardo Campos, candidato à Presidência pelo PSB morto tragicamente em agosto, declarou neste sábado apoio a Aécio Neves, do PSDB, que disputa o segundo turno das eleições com a presidente Dilma Rousseff (PT).

Renata Campos, que antes mesmo da morte de Eduardo já tinha participação ativa nas movimentações políticas do marido, manifestou seu apoio ao tucano por meio de uma carta, lida por um dos filhos do casal, João.

Aécio passou o dia em Pernambuco. Mais cedo, em ato em que recebeu o apoio do PSD do Estado, o candidato do PSDB comprometeu-se com uma lista de pautas mais progressistas, sugeridas pelo grupo político de Marina Silva, que focupou a liderança da chapa do PSB após a morte de Campos e ficou em terceiro lugar na disputa presidencial com mais de 22 milhões de votos.