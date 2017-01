Marina Silva declara apoio a Aécio no 2º turno da eleição e destaca alternância de poder

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) - Marina Silva, candidata à Presidência pelo PSB derrotada no primeiro turno, declarou neste domingo apoio ao candidato do PSDB, Aécio Neves, na disputa de segundo turno da eleição e defendeu a necessidade da alternância de poder no país.

"Chegou o momento de apostar na alternância de poder, com a batuta da sociedade. Tendo em vista os compromissos assumidos por Aécio Neves, declaro meu voto e meu apoio à sua candidatura. Votarei em Aécio e o apoiarei", afirmou Marina em evento realizado em São Paulo, no qual disse ter sido movida pela "consciência" para tomar essa decisão.

"Aécio corretamente interpretou o que está acontecendo no Brasil nas últimas décadas", disse Marina, que elogiou o que chamou de "carta-compromisso" divulgada pela campanha tucana no sábado, em que ele se comprometeu com parte das propostas feitas pela ex-candidata após ser derrotada.

Marina afirmou, no entanto, que a carta de Aécio não era endereçada a ela, mas à sociedade brasileira. O tucano disputa o segundo turno com a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT.

Das sugestões apresentadas por Marina, Aécio se comprometeu com a ampliação de políticas sociais e da participação popular, manutenção da prerrogativa do Executivo de demarcar terras indígenas, além de reiterar seu "compromisso programático" com a questão ambiental, tema-chave para Marina, e com a "retomada" da reforma agrária.

Indagada sobre a proposta de Aécio de reduzir a maioridade penal para crimes hediondos, à qual Marina se opõe e não foi contemplada no documento do tucano, a ex-senadora disse que a posição de Aécio abre o debate sobre o tema.

A ex-candidata explicou que as propostas que apresentou a Aécio não são imposições e avaliou que as propostas sobre a juventude incluídas no documento divulgado no sábado pelo tucano significam a abertura do debate.