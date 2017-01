Aécio comemora apoio de Marina; diz que ela representa parcela expressiva da população

(Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse estar "muito feliz" com a declaração de apoio à sua candidatura neste domingo por Marina Silva (PSB), terceira colocada na disputa eleitoral no primeiro turno, e disse que a ex-candidata representa parcela expressiva da população brasileira.

"Estou extremamente feliz com esse apoio e que tocará fundo no coração de milhões de brasileiros, eu tenho absoluta certeza disso. É uma decisão que engrandece a boa política brasileira", disse o candidato a jornalistas em Aparecida (SP), onde ocorreu missa solene em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

"Acredito que nós iniciamos já essa reta final e decisiva do segundo turno demonstrando que o Brasil tem possibilidades não apenas de vencer o atual governo que aí está, que demonstra desespero em todas as suas últimas ações para se manter no poder, como temos as melhores condições para governar juntos o Brasil", disse o candidato.