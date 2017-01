Órgão que controla saúde nos EUA é criticado no caso de enfermeira com Ebola

Por Julie Steenhuysen

CHICAGO (Reuters) - Alguns especialistas de saúde ficaram indignados com a afirmação de uma destacada autoridade norte-americana destacada da área, segundo a qual uma “violação de protocolo” fez com que uma enfermeira da cidade de Dallas fosse infectada com o Ebola enquanto cuidava de um paciente, e disseram que, na verdade, o caso mostra a inadequação das equipes dos hospitais do país para lidar com o vírus mortal.

O doutor Thomas Frieden, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), fez a declaração no domingo em uma coletiva de imprensa e pediu que se investigue como a enfermeira não identificada foi contaminada pelo liberiano Thomas Eric Duncan, primeiro paciente diagnosticado com o Ebola nos Estados Unidos.

Duncan morreu na semana passada no hospital Texas Health Presbyterian.

Especialistas de saúde e de controle de infecções afirmaram que a equipe do hospital precisa ser esclarecida a respeito das etapas de tratamento de pacientes com o Ebola e ter o equipamento de segurança e o conhecimento adequados para evitar infecções.

Não ficou claro de imediato se o hospital texano preparou seu pessoal com simulações antes de internar Duncan, mas uma pesquisa nacional recente com enfermeiras deu a entender que poucas foram informadas sobre os preparativos para lidar com a doença. As autoridades dos hospitais não responderam ao pedidos de comentários.

Alguns especialistas também questionaram a afirmação do CDC de que todo e qualquer hospital dos EUA deve estar pronto para tratar pacientes com Ebola, já que o surto que assola o oeste da África está se disseminando globalmente.

Dado o nível de treinamento exigido para fazê-lo, as autoridades de saúde norte-americanas deveriam cogitar selecionar um hospital em cada região como centro de tratamento de casos do Ebola, afirmaram.