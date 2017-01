Bovespa dispara 4% com eleições e China; ações preferenciais da Petrobras saltam quase 9%

SÃO PAULO (Reuters) - A Bovespa exibia fortes ganhos nesta segunda-feira, em meio à repercussão de pesquisa Sensus mostrando o candidato de oposição Aécio Neves (PSDB) liderando com ampla vantagem o segundo turno da corrida presidencial, e do anúncio de apoio de Marina Silva e da família de Eduardo Campos ao tucano.

O noticiário da China reforçava o tom positivo, com números acima do esperado sobre exportações e importações e alta nos preços do minério de ferro.