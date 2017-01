Ibovespa fecha com maior alta percentual em mais de 3 anos com apostas eleitorais

SÃO PAULO (Reuters) - O principal índice da Bovespa desacelerou no final da sessão com a forte piora em Wall Street, mas cravou a maior alta percentual em mais de três anos, amparado no forte avanço de ações da Petrobras e de bancos, em meio à repercussão positiva das últimas notícias da corrida presidencial.

No fim de semana, pesquisa Sensus mostrou o candidato do PSDB liderando com ampla vantagem o segundo turno da corrida presidencial contra a presidente Dilma Rousseff (PT). Além disso, foram anunciados o apoio de Marina Silva e da família de Eduardo Campos ao tucano.

A valorização dos papéis da Vale também contribuiu com o avanço do Ibovespa, reagindo a dados de setembro do comércio exterior chineses e à elevação dos preços de minério de ferro na China.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa avançou 4,85 por cento, a 57.996 pontos, maior ganho percentual diário desde 9 de agosto de 2011, quando teve alta de 5,1 por cento.

O volume financeiro do pregão era de 10,1 bilhões de reais.

Em Nova York, o índice S&P 500 caiu 1,6 por cento, também com dados preliminares, abaixo da sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde 16 de novembro de 2012.