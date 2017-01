Dólar cai mais de 1% ante o real com avanço de Aécio em pesquisa

Por Bruno Federowski

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuou mais de 1 por cento nesta segunda-feira, após nova pesquisa de intenção de votos apontar liderança de Aécio Neves (PSDB) contra a presidente Dilma Rousseff (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

A moeda norte-americana caiu 1,27 por cento, a 2,3927 reais na venda, após alcançar 2,3805 na mínima da sessão. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 800 milhões de dólares.

"Cada vez mais, está ficando aparente que o Aécio está chegando ao segundo turno em uma posição relativamente boa", disse o economista da Lerosa Investimentos Carlos Vieira.

Pesquisa do Instituto Sensus divulgada no fim de semana mostrou Aécio, preferido pelos mercados por prometer uma política econômica mais ortodoxa, com 58,8 por cento dos votos válidos, contra 41,2 por cento de Dilma.

Segundo operadores, o levantamento poderia sugerir que o tucano pode crescer também em pesquisas do Datafolha e do Ibope, que são mais acompanhadas pelo mercado. Os próximos levantamentos desses institutos devem ser divulgados ainda nesta semana.

"É uma questão de expectativas. Mesmo se a pesquisa não for muito precisa, as chances de ele (Aécio) ter ganhado força aumentaram", afirmou o superintendente de câmbio da corretora Intercam, Jaime Ferreira, para quem o mercado de câmbio deve continuar volátil nas próximas semanas, ainda sensível à corrida eleitoral.

A percepção de que o candidato do PSDB estaria em trajetória positiva ganhou mais força após a candidata derrotada do PSB, Marina Silva, declarar apoio a Aécio. Marina teve cerca de 20 por cento dos votos válidos no primeiro turno, que poderiam fazer a diferença na campanha.