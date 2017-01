Ibovespa sobe quase 5% com especulações para eleição; Petrobras PN dispara 10,5%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O principal índice da Bovespa desacelerou no final da sessão com a forte piora em Wall Street, mas cravou a maior alta percentual em mais de três anos, amparado no forte avanço de ações da Petrobras e de bancos, em meio à repercussão positiva das últimas notícias da corrida presidencial.

No fim de semana, pesquisa Sensus mostrou o candidato do PSDB, Aécio Neves, liderando com ampla vantagem o segundo turno da corrida presidencial contra a presidente Dilma Rousseff (PT), que tenta a reeleição. Além disso, foram anunciados o apoio de Marina Silva e da família de Eduardo Campos ao tucano.

O Ibovespa ainda refletiu a valorização de quase 5 por cento dos papéis da Vale, reagindo a dados de setembro do comércio exterior chinês e à elevação dos preços de minério de ferro na China.

Nesse contexto, o índice avançou 4,78 por cento, a 57.956 pontos, maior ganho percentual diário desde 9 de agosto de 2011, quando teve alta de 5,1 por cento.

No máxima desta segunda-feira, o índice alcançou 58.747 pontos, alta de 6,2 por cento.

O volume financeiro do pregão somou 10,3 bilhões de reais.

"O fim de semana foi repleto de boas notícias para Aécio Neves", disse o analista de renda variável Fabio Lemos, da São Paulo Investments, referindo-se à pesquisa Sensus e às declarações de apoio ao candidato de oposição