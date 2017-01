TCU questiona contrato da União com Petrobras para explorar pré-sal

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Tribunal de Contas da União (TCU) pediu explicações ao Ministério de Minas e Energia sobre a contratação direta da Petrobras para a exploração do petróleo excedente da área conhecida como cessão onerosa, no pré-sal, em despacho expedido pelo ministro José Jorge e juntado nesta terça-feira ao processo.

Dentre as explicações solicitadas ao MME, o TCU quer entender os benefícios que justifiquem a contratação da Petrobras ainda neste ano e quais as implicações e prejuízos para a União se esse contratação fosse concluída após a revisão do contrato de cessão onerosa.

O TCU também pede para o ministério apresentar estimativas dos projetos das áreas com e sem a contratação dos volumes excedentes, para entender os ganhos esperados com otimização.

O contrato inicial da cessão onerosa foi assinado com a Petrobras em 2010, no processo de capitalização da companhia, e garantiu a ela o direito a explorar 5 bilhões de barris sem licitação.

A decisão do governo destina à estatal o direito a explorar o que exceder esses 5 bilhões de barris, mas em sistema de partilha, por meio do qual a União recebe parte do óleo lucro, mesmo sistema assinado no contrato da área de Libra.