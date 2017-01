Grupo armado de Trípoli autoproclama novo governo na Líbia

BENGHAZI Líbia (Reuters) - Um governo autodeclarado criado por um grupo armado que tomou a capital líbia em agosto assumiu os sites da administração estatal e da companhia nacional de petróleo, aumentando a confusão sobre quem está no comando do país.

Com o governo e o Parlamento oficiais da Líbia agora operando a partir de cidades a centenas de quilômetros a leste de Trípoli, o grupo armado, da cidade ocidental de Misrata e que tomou edifícios ministeriais na capital, passou a controlar seus sites na Internet.

O site do primeiro-ministro, Abdullah Thinni, que tem seu gabinete na cidade oriental de Bayda, mostra a foto do homem que os rebeldes de Misrata declararam como premiê, Omar al-Hasi, e lista os nomes de sua nova equipe.

O grupo, que se autodenomina o governo da Salvação Nacional, também assumiu o site da National Oil Corp, onde está a imagem do ministro do Petróleo do governo autodeclarado.