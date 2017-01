Vendas no varejo e preços ao produtor nos EUA oferecem sinais de cautela

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram em setembro e os preços pagos por empresas também recuaram, em sinais preocupantes de que a demanda do consumidor pode estar enfraquecendo enquanto a inflação não consegue ganhar força.

Os dois relatórios divulgados nesta quarta-feira podem aprofundar preocupações no Federal Reserve, banco central dos EUA, sobre a capacidade da economia de absorver elevações da taxa de juros programadas para começar na metade do ano que vem.

O Departamento do Comércio informou nesta quarta-feira que as vendas totais no varejo recuaram 0,3 por cento no mês. Analistas esperavam uma queda, já que a produção automotiva tem desacelerado e os preços do petróleo caído fortemente nos últimos meses por sinais de desaceleração do crescimento econômico global.