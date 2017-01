Vendas globais de veículos da GM no 3º tri sobem 2% com forte demanda na China e EUA

DETROIT (Reuters) - As vendas mundiais da General Motors subiram 2 por cento no terceiro trimestre, movidas pela forte demanda nos dois maiores mercados automotivos do mundo, a China e os Estados Unidos.

A maior montadora dos EUA disse que vendeu 2.449.595 carros e caminhões, ante 2.396.864 no mesmo período do ano passado. O número correspondeu ao melhor terceiro trimestre em vendas da GM desde 1980.

No acumulado dos primeiros nove meses, a GM vendeu 7.371.743 veículos, uma alta de 2 por cento ante 7.250.764 unidades vendidas no mesmo período do ano passado.

A GM disse que as vendas do terceiro trimestre subiram 8 por cento nos Estados Unidos e cresceram 9,5 por cento na América do Norte para 884.435 veículos. Na China, suas vendas subiram 14 por cento para 849.848 veículos. Estes resultados ajudaram a compensar quedas de 20 por cento na América do Sul, de 17 por cento na Europa e de 6 por cento em suas operações internacionais na Ásia excluindo a China.

A marca Chevrolet da GM teve queda de 4,7 nas vendas no terceiro trimestre, enquanto as marcas Buick, Cadillac e Opel viram a demanda aumentar 7 por cento, 4 por cento e 1,4 por cento, respectivamente.