MRV tem alta em vendas e lançamentos no 3º tri, vê resiliência em baixa renda

Por Marcela Ayres

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora e incorporadora MRV, que tem foco no público de baixa renda, viu avanço anual em vendas e lançamentos no terceiro trimestre, citando a continuidade da resiliência no segmento econômico diante de baixo desemprego e menos concorrentes no mercado.

Entre julho e setembro, as vendas contratadas da companhia subiram 5,7 por cento sobre um ano antes, a 1,47 bilhão de reais, ajudadas pelo crescimento de 8 por cento no preço médio por unidade, a 146 mil reais.

Já os lançamentos da companhia cresceram 17,3 por cento na mesma base, a 924 milhões de reais.

Segundo o copresidente da MRV Rafael Menin, o cenário para os imóveis voltados para baixa renda continua positivo apesar da desaceleração da economia e da volatilidade no mercado com as eleições, se apoiando sobre fatores como o baixo nível de desemprego e menor concorrência no segmento.

"O nosso cliente é cliente que compra por necessidade, é cliente do primeiro imóvel", afirmou. "Então se ele está empregado, se o valor da parcela é igual ou mais barato que o aluguel e ele tem oportunidade de comprar, ele vai comprar."

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, as vendas contratadas da companhia subiram 17,1 por cento sobre mesma etapa de 2013, a 4,5 bilhões de reais, enquanto os lançamentos subiram 43,8 por cento, a 3,1 bilhões de reais.