Campanha de Dilma reforça desconstrução de Aécio, que atacará economia e corrupção

Por Jeferson Ribeiro

BRASÍLIA (Reuters) - A dez dias das eleições e com a disputa cada vez mais acirrada, a campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT) vai reforçar a aposta na desconstrução da imagem de Aécio Neves (PSDB), mas os tucanos acreditam que essa estratégia tem limitações e pode ter efeito reverso para a petista.

Na campanha petista, acredita-se que os eleitores não conhecem Aécio, que teria sido protegido pela mídia mineira enquanto era governador, e a aposta está em explorar polêmicas e escândalos locais do passado para ajudar a tirar votos do tucano.

Por isso, Dilma manterá o ataque a supostos desvios éticos de Aécio no debate na rede de TV SBT, desta quinta-feira. "O Aécio é uma criança protegida desde cedo", disse uma fonte do comitê de Dilma à Reuters, sob condição de anonimato.

Essa estratégia já seria usada no primeiro turno, segundo a fonte, mas como a polarização entre PT e PSDB não ocorreu após a ascensão da candidata derrotada do PSB, Marina Silva, esse arsenal ficou guardado para o segundo turno.

Junto a isso, a campanha petista também vai manter o discurso de luta de classes, tentando mostrar que a candidatura do PSDB representa apenas o interesse da elite. "Nós podemos ganhar mais votos dos indecisos, mas também precisamos pegar um pouco do eleitorado que está com ele", disse a fonte.

Os petistas acreditam nessa fórmula para tirar o favoritismo de Aécio no segundo turno e vencer a eleição, mas ainda temem o impacto dos depoimentos do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa à Justiça Federal detalhando um suposto esquema de corrupção na estatal que teria abastecido os cofres do PT, PP e PMDB.

Por enquanto, as pesquisas mais recentes não demonstraram efeito do depoimento no eleitorado de Dilma no segundo turno, mas não há certeza na campanha petista de que essa página está virada.