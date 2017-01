S&P 500 e Nasdaq fecham em leve alta; Dow Jones cai pela 6ª sessão

NOVA YORK (Reuters) - Os índices acionários norte-americanos S&P 500 e o Nasdaq fecharam com pequenos ganhos após mais uma sessão de volatilidade nesta quinta-feira, com indicadores econômicos aliviando temores sobre o possível impacto do enfraquecimento da economia global nos Estados Unidos.

No entanto, investidores permaneceram atentos em relação a novas quedas, considerando a volatilidade do dia e o ritmo acelerado das recentes quedas, que foi motivado por preocupações com um cenário de maior disseminação do Ebola, o potencial impacto nos resultados da fraca demanda global nos balanços de empresas norte-americanas e preços de petróleo em queda.