Vendas de carros novos na Europa crescem 6,1% em setembro

BERLIM (Reuters) - As vendas de carros na Europa subiram 6,1 por cento em setembro, auxiliadas por forte demanda nos principais mercados do continente, como Alemanha, Reino Unido e França, segundo dados da Associação Europeia de Montadoras (Acea).

O mercado automotivo europeu chegou ao fundo do poço em 2013, o fim de um período de seis anos de baixa, e vem registrando crescimento há 13 meses consecutivos. No entanto, a frágil recuperação ainda é ameaçada pela confiança fraca e por incertezas geopolíticas na Rússia e em outras regiões.

No geral, as vendas europeias nos nove primeiros meses subiram 5,8 por cento para 9,91 milhões de veículos, ante 9,36 milhões no mesmo período do ano passado, segundo a Acea.