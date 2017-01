Aécio diz que responderá ataques de Dilma à altura

SÃO PAULO (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, lamentou nesta sexta-feira o tom do debate presidencial da véspera na TV e disse que irá responder à altura aos ataques que receber da adversária no segundo turno, a presidente Dilma Rousseff (PT).

O tucano reuniu-se nesta sexta com a ex-presidenciável do PSB Marina Silva, que declarou apoio a ele no segundo turno e disse que a aliança inaugura um novo movimento na política brasileira.

Aécio e Dilma travaram na quinta-feira, nos estúdios do SBT, o debate mais agressivo da campanha com ataques generalizados de ambos os lados, deixando as propostas de governo em segundo plano.

O tucano voltou a culpar a petista pelo tom do encontro e disse que seguirá apresentando propostas, mas sem deixar de responder aos ataques.

"Vamos enfrentar, eu vou responder sempre no mesmo nível aos ataques que eu vier a receber", disse Aécio, em uma declaração que sinaliza o tom que deve ter o próximo debate entre presidenciáveis na noite de domingo, na TV Record.

O tucano classificou o apoio recebido de Marina como um "momento histórico" e exaltou a "generosidade" de sua neoaliada.

"Hoje nós estamos nos somando em um movimento, um movimento a favor do Brasil", disse Aécio ao lado de Marina, que no último domingo anunciou seu apoio ao candidato do PSDB, mas só nesta sexta apareceu em público ao lado dele.

Apesar do encontro, segundo Aécio, ainda não se discutiu como será a participação da ex-presidenciável na campanha, nem se ela participará de um eventual governo, em caso de vitória tucana.