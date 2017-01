Aécio vê "momento histórico" ao lado de Marina e defende sustentabilidade

SÃO PAULO (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, teve nesta sexta-feira sua primeira aparição pública ao lado da ex-presidenciável do PSB, Marina Silva, como aliado da antiga rival e classificou o episódio como "momento histórico" e o mais importante de sua campanha.

Além de exaltar o apoio de Marina, que teve mais de 22 milhões de votos no primeiro turno, Aécio defendeu a bandeira da sustentabilidade, a mais cara à nova aliada.

"Esse é, para mim, o momento mais importante da nossa caminhada", disse Aécio ao lado de Marina. "Hoje nós estamos nos somando em um movimento, um movimento a favor do Brasil", garantiu.

"Nenhum desenvolvimento será adequado para os cidadãos se ele não vier acompanhado da sustentabilidade. Aí eu tenho absoluta certeza que essa parceria, Marina, vai nos permitir caminhar juntos na direção correta. Com economia de baixo carbono e enfrentando desafios que esse governo colocou de lado", disse.

Tanto o tucano quanto a ex-senadora buscaram ressaltar que a aliança foi programática, baseada em compromissos assumidos por Aécio em Pernambuco por meio de um documento que Marina voltou a comparar com a Carta ao Povo Brasileiro, divulgada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de 2002, quando se elegeu pela primeira vez.

"Há 12 anos o candidato, presidente Lula, apresentou uma carta-compromisso aos brasileiros", lembrou Marina, que por 24 anos foi filiada ao PT e também atuou como ministra do Meio Ambiente de Lula.

"Doze anos depois, você faz o mesmo gesto, diz que vai recuperar o que se perdeu no atual governo, que é a estabilidade econômica e diz que vai manter as políticas sociais que foram ampliadas e aperfeiçoadas durante o governo do presidente Lula."