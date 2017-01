Por Patricia Reaney

NOVA YORK (Reuters) - O musical "On The Town" está de volta à Broadway, 70 anos depois da sua estreia, em um renascimento que os críticos classificaram como "efervescente e brincalhão" e "um show magistral."

O musical, que estreou na quinta-feira com uma orquestra completa com 28 posições, conta a história de três marinheiros que procuram por amor e emoção durante uma folga de 24 horas na Nova York durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940.

"Os três marinheiros de folga não são os únicos a terem sorte no 'On the Town'. O público do Lyric Theatre tem também", disse o New York Daily News.

O USA Today disse que a releitura aproveitou a pungência crua do original, mas sem sacrificar a sua sagacidade ou o seu romantismo.

"O resultado é um retrato dos sujeitos principais de Town, a cidade de Nova York e o amor jovem, que vai deixar você ao mesmo tempo empolgado e intrigado", acrescentou.

A releitura do musical de 1944, com o livro e as letras de Betty Comden e de Adolph Green com música de Leonard Bernstein, é estrelado pelo ator veterano da Broadway Tony Yazbeck (de "Gypsy") como o ingênuo e desajeitado Gabey, um papel que ficou famoso quando interpretado por Gene Kelly na versão cinematográfica de 1949.

Ele se apaixona depois de ver um pôster no metrô da miss Turnstiles e vai pela cidade com os seus dois amigos, o bobalhão Chip (Jay Armstrong Johnson) e o mais inteligente Ozzie (Clyde Alves), em uma busca para encontrá-la.