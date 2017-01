Cilic é 6o do ranking e se classifica para ATP World Tour Finals

MOSCOU (Reuters) - O campeão do Aberto dos Estados Unidos de 2014, Marin Cilic, garantiu uma vaga no ATP World Tour Finals, último torneio da temporada com os oito melhores do ano em novembro em Londres.

O croata de 26 anos é agora o sexto do ranking anual, resultado obtido graças ao triunfo na quadras norte americanas e que o classifica para o prestigioso evento entre os dias 9 e 16 de novembro.

Uma vaga na competição que fecha o calendário é reservada a um grande tenista que não esteja entre os sete mais bem colocados.

A única situação que inviabilizaria a presença de Cilic seria sua saída do ranking dos oito primeiros e o campeão do Aberto da Austrália, Stanislas Wawrinka, ficar em oitavo, o que já não pode acontecer.

A seu lado estarão Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Wawrinka. Kei Nishikori, Tomas Berdych e Milos Raonic ocupam as outras três vagas no momento.

Cilic será o primeiro croata a disputar o torneio final desde que Ivan Ljubicic se classificou para o Masters de Xangai em 2006.

"Este é um dos meus sonhos de infância", disse Cilic. "O ATP World Tour Finals com certeza é um dos torneios mais interessantes do ano. É assistido em todo o mundo e atrai um grande público a todas as partidas. Será uma grande honra para mim participar".

O número oito do mundo, treinado pelo campeão de Wimbledon de 2001, Goran Ivanisevic, conquistou seu primeiro Grand Slam com a vitória no Aberto dos Estados Unidos deste ano.

Ele também foi vitorioso em eventos da ATP no Zagreb e em Delray Beach e foi vice-campeão em Roterdã.

Cilic ainda disputa a semi-final da Copa Kremlin em Moscou.