Datafolha mostra Dilma com 52% e Aécio com 48% dos votos válidos

Esta é a primeira vez no segundo turno que o Datafolha mostra Dilma em vantagem numérica, apesar dos candidatos continuarem em empate técnico, agora no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais.

Os eleitores que disseram que não votam no tucano "de jeito nenhum" foram a 40 por cento --no dia 9 de outubro eram 34 por cento e no dia 15, 38 por cento. No caso da presidente esse percentual foi a 39 por cento --eram 43 e 42 por cento, respectivamente, nos dias 9 e 15 desde mês.