Na TV, Aécio reforça ideia de que encarna desejo de mudança

"Hoje, todos aqueles que querem mudar tem que estar unidos. E juntos nós vamos dar um grande passo. Vamos ganhar as eleições no domingo e dar ao Brasil um governo que há muito tempo todos nós merecemos", disse o candidato no horário eleitoral obrigatório desta terça-feira, utilizando expressões como "sentimento novo" e "sentimento da mudança".

"As forças que querem mudar, elas estão cada vez mais unidas em torno do mesmo projeto. Um novo e ousado projeto de país. E essa força, ela é fundamental para que a gente possa mudar de verdade as coisas no nosso país", afirmou, citando os apoios da terceira colocada no primeiro turno, Marina Silva (PSB), e de seu partido à sua candidatura.