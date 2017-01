Casa Branca confirma libertação de norte-americano na Coreia do Norte

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca confirmou nesta terça-feira que o turista norte-americano detido Jeffrey Fowle foi libertado na Coreia do Norte e está a caminho de casa para se reunir com sua família.

“Embora esta seja uma decisão positiva... continuamos atentos ao fato de que Kenneth Bae e Matthew Miller ainda estão detidos e novamente pedimos à República Democrática da Coreia do Norte que os liberte imediatamente”, declarou Earnest, usando o nome oficial do país. Os EUA continuarão a trabalhar ativamente nestes casos, acrescentou.

A Coreia do Norte soltou Fowle sob a condição de que os EUA o transportassem para fora da nação reclusa. O Departamento de Defesa providenciou o traslado no período estabelecido, declararam as autoridades.