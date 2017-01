Na TV, Aécio traz Marina e reclama de mentiras; Dilma mostra comícios de olho na emoção

BRASÍLIA (Reuters) - A poucos dias do segundo turno da eleição, o candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, levou a terceira colocada na primeira rodada, Marina Silva (PSB), a seu programa na TV e fez um discurso indignado com os ataques da campanha adversária, enquanto a presidente Dilma Rousseff (PT) usou imagens de comícios e militantes de olho na emoção do eleitor.