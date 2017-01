Aécio se diz "revigorado" após ataques e confia em virada semelhante a do 1o turno

(Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse neste sábado que se sente "revigorado" depois dos ataques que recebeu ao longo da campanha, que classificou como a "mais sórdida" do país, e se mostrou confiante numa virada semelhante a que protagonizou no primeiro turno das eleições, quando assumiu o segundo lugar na última hora.

"A reflexão dos brasileiros. No primeiro turno, aconteceu isso, essa decisão foi tomada por uma parcela importante do eleitorado na reta final da campanha, nos últimos dias. E acho que é o que está acontecendo hoje (sábado)", disse.

Pesquisas dos institutos Datafolha e Ibope divulgadas na quinta-feira, antes do último debate na TV Globo, mostravam a presidente Dilma Rousseff (PT) com vantagem sobre o tucano de 6 e 8 pontos percentuais, respectivamente.

"Hoje ainda boletins apócrifos estão sendo apreendidos pela polícia, e essa desconstrução não foi em relação a mim, ela existiu no passado em relação a outros candidatos, como Marina, Eduardo, e existirá no futuro, se eles (do PT) permanecerem no governo", argumentou o tucano. Marina Silva se tornou candidata do PSB à Presidência após a morte de Eduardo Campos em agosto.