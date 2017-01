Últimas pesquisas Datafolha e Ibope não têm favorito claro entre Dilma e Aécio

SÃO PAULO (Reuters) - As últimas pesquisas Datafolha e Ibope realizadas antes do segundo turno da eleição presidencial não apontaram um favoristimo claro na disputa entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), embora a presidente apareça com uma vantagem de 4 e 6 pontos percentuais, respectivamente.