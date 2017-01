Jack Ma diz que IPO de serviços financeiros do Alibaba é certo

PEQUIM/HANGZHOU China (Reuters) - A unidade de serviços financeiros do Alibaba "definitivamente" terá o capital aberto, disse nesta terça-feira o presidente-executivo do Conselho de Administração da empresa de comércio eletrônico, Jack Ma, mirando uma listagem na China continental daquela que é a joia da coroa da companhia.

O Alibaba não pôde listar ações na China continental como parte de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de 25 bilhões de dólares, disse Ma. "Espero que o Alipay tenha essa oportunidade", afirmou ele para a emissora estatal CCTV em entrevista, segundo transcrição publicada no microblog oficial da CCTV no Weibo.

Ma não deu um cronograma sobre quando a unidade pode ser listada. O vice-presidente-executivo do Conselho do Alibaba, Joe Tsai, disse posteriormente que o Alibaba buscará listar toda a Ant Financial Services Group em uma data futura. O Alipay é uma unidade da Ant Financial.