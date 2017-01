Equipe Caterham irá correr no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

LONDRES (Reuters) - A equipe de Fórmula 1 Caterham irá participar na semana que vem do Grande Prêmio de Abu Dhabi, corrida que fecha o calendário anual da modalidade, mesmo sem ter arrecadado os 3,7 milhões de dólares que precisava para ir à corrida, disse um administrador.

O site de crowdfunding (financiamento colaborativo) www.crowdcube.com mostrou que a escuderia, que ficou de fora das duas últimas provas, conseguiu 1,87 milhão de dólares, faltando nove horas para o final do prazo.

O'Connell disse à Reuters que três compradores “seriamente interessados” com conexões na F1 se manifestaram.

As conversas com os pilotos, contou, alguns com experiência na modalidade e outros ainda precisando de uma superlicença, também estão em fase avançada.