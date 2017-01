Regulador dos EUA questiona plano da AT&T de interromper investimentos

WASHINGTON (Reuters) - A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês) pediu para a operadora AT&T detalhar seu plano de interromper investimentos em conexão de Internet de alta velocidade em 100 cidades até que a agência defina as novas regras de neutralidade de rede.

No início desta semana, o presidente Barack Obama pediu regras mais estritas para os provedores de Internet na gestão do tráfego da Web. A AT&T respondeu que interromperia os investimentos em conexões de alta velocidade em 100 cidades até que as regras sejam estabelecidas.