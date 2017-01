JBS avançará na Ásia com aquisição na Austrália; alavancagem muda pouco

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS, maior produtora global de carnes, avaliou nesta sexta-feira que a aquisição do Grupo Primo Smallgoods, na Austrália, por 1,25 bilhão de dólares, permitirá maior expansão de vendas para a Ásia, sem alterar de forma substancial os indicadores de endividamento da companhia, que disse ter caixa para o negócio.

Os ganhos com o mercado asiático, a partir de operação da JBS já existente na Austrália, somam-se à expectativa de sinergia de 30 milhões de dólares australianos projetada com a aquisição da Primo, que tem receitas anuais estimadas de mais de 1 bilhão de dólares.

"A aquisição tem sentido estratégico tremendo para JBS, está consistente com estratégia global de expansão do nosso portfólio em produtos de maior valor agregado", destacou o presidente da JBS, Wesley Batista, em teleconferência nesta sexta-feira, comentando o negócio anunciado na noite anterior.

Segundo ele, a companhia espera avançar em vendas para Coreia do Sul, Cingapura, Hong Kong, além da China, que firmou recentemente um tratado de livre comércio com a Austrália, o que deixa o país ainda mais competitivo para vender ao grande mercado chinês.

Uma das unidades de processados é nova e também uma das melhores do mundo, segundo Batista, com capacidade de produzir o dobro do que produz atualmente sem a necessidade de investimentos.