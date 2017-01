Hamilton sai na frente em Abu Dhabi com melhor volta em treino livre

ABU DHABI (Reuters) - Lewis Hamilton saiu na frente do companheiro de equipe na Mercedes e concorrente na disputa pelo título mundial, Nico Rosberg, nesta sexta-feira, ao estabelecer a volta mais rápida no treino livre para o Grande Prêmio de Abu Dhabi que encerra a temporada da Fórmula 1.

O britânico, que busca seu segundo título mundial, foi o mais rápido à tarde e à noite no circuito iluminado artificialmente de Yas Marina, que receberá no domingo a decisiva prova.

A melhor volta do britânico foi de 1min42s113.

Os outros pilotos travaram uma batalha já conhecida para serem o melhor dos perdedores, mas desta vez com uma diferença maior do que a usual para a dupla da Mercedes.

O espanhol Fernando Alonso, que vai disputar no fim de semana sua última corrida pela Ferrari, foi o terceiro mais veloz na primeira parte do treino, mas com 1,7 segundo de diferença para Hamilton.