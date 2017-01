Hamilton diz ver renovação de contrato com a Mercedes como mera formalidade

“Ainda não discutimos os detalhes, mas... é praticamente uma formalidade, acho”, disse o piloto de 29 anos a repórteres britânicos depois do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerrou a temporada, no domingo.

Hamilton cumpriu dois dos três anos de seu atual acordo, e ele e a equipe adiaram as conversas sobre uma renovação para depois do final do campeonato para evitar distrações desnecessárias.

O alemão Nico Rosberg, colega de equipe que ele derrotou na disputa do título no circuito de Yas Marina no domingo, já havia firmado um novo contrato no início do ano. A assinatura de Hamilton irá manter o duelo entre os dois vivo para muito além de 2016.