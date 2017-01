Presidente da GM vê economia dos EUA se sustentando; outras regiões desaceleram

NOVA YORK (Reuters) - O presidente da General Motors, Dan Ammann, disse na segunda-feira que espera "mais do mesmo" no ano que vem de um mercado automotivo norte-americano que tem crescido lentamente, enquanto a montadora se prepara para demanda fraca em outras partes do mundo.

"Tem havido mais reveses do que guinadas para cima este ano", disse Ammann em uma entrevista à Reuters. "Eu diria que o mercado dos Estados Unidos está um pouco melhor que o planejado, mas a América do Sul tem sido desafiadora, e a Europa um pouco mais devagar."

Em relação à China, Ammann disse que a concorrência é "intensa" e que o crescimento das vendas neste país está desacelerando, mas ele enfatizou que é um mercado automotivo forte que está simplesmente amadurecendo.

O mesmo, no entanto, não se aplica à América do Sul e à Europa, disse ele.

Embora a GM não esteja descartando expectativas de lucro na Europa pela primeira vez em mais de uma década em 2016, Ammann disse que a região tem sido "um pouco mais fraca nessa última parte do ano do que diríamos seis meses atrás".

Ele também classificou a América do Sul é "um lugar muito difícil de se fazer negócios" e disse que especialmente a Venezuela permanece imprevisível com alta volatilidade do câmbio.

O mercado automotivo nos EUA, segundo maior do mundo depois da China, tem se sustentado com mais força que a economia geral, salientou ele.