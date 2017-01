Petrobras prevê para dezembro início da operação da P-61 em Papa-Terra

Na locação desde o início do ano, a P-61 depende da montagem de uma sonda do tipo Tender Assist Drilling (TAD) para a conclusão do primeiro poço a ser conectado. A TAD também será responsável pela perfuração e completação de novos poços.

Atrasos na entrega de plataformas próprias, entre outros fatores, estão por trás do não cumprimento da meta de produção de petróleo da estatal no Brasil este ano, informou a empresa na semana passada.

A petroleira estabeleceu, ainda no início do ano, uma meta de elevar seu bombeamento em 7,5 por cento ante 2013, com margem de um ponto percentual para mais ou para menos. Agora estima aumento de 5,5 a 6 por cento na produção em 2014, após dois anos de queda na extração no Brasil.