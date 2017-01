Toyota faz recalls de mais carros por conta de airbags perigosos da Takata

A medida da Toyota segue anúncio de recall da rival Honda Motor pelo mesmo problema há duas semanas, após uma quinta morte ligada ao inflador do airbag ser revelada na Malásia. Mais de 16 milhões de veículos foram alvo de recalls ao redor do mundo desde 2008 por conta dos infladores de airbags da Takata, que podem explodir com muita força e atirar fragmentos metálicos dentro dos automóveis.

A Toyota está fazendo recalls de alguns modelos do subcompacto Vitz, batizado de Yaris em alguns mercados, e de modelos do crossover RAV4 fabricados entre dezembro de 2002 e março de 2004. Cerca de 40 mil veículos estão no Japão, 6 mil na Europa e o restante em outros mercados fora da América do Norte. A Toyota disse que não tem conhecimento de nenhum ferimento ou morte relacionado ao recall.