Navios russos entram no Canal da Mancha para exercício militar, diz agência

MOSCOU (Reuters) - Um esquadrão de navios militares russos entrou no Canal da Mancha, nesta sexta-feira, para realização de exercícios, disse a agência de notícias estatal RIA, na mais recente demonstração de força militar da Rússia desde a deterioração dos laços com o Ocidente devido à crise na Ucrânia.

Segundo a RIA, a Frota do Norte da Rússia disse que suas embarcações, lideradas pelo navio antissubmarino Severomorsk, passaram pelo Estreito de Dover e estavam agora em águas internacionais na Baía de Seine esperando uma tempestade passar.

"Enquanto está ancorada, a tripulação está realizando uma série de exercícios sobre como lidar... com a infiltração de forças submarinas e está treinando técnicas de sobrevivência em caso de alagamento ou incêndio", disse a Frota do Norte em comunicado, de acordo com a RIA.