Bombas e tiroteio matam pelo menos 81 em mesquita na Nigéria

KANO, Nigéria (Reuters) - Subiu para 81 o número de mortos nas explosões de três bombas e no tiroteio cometidos nesta sexta-feira contra fiéis na mesquita central de Kano, maior cidade do norte da Nigéria, disseram fontes de dois hospitais visitados pela Reuters, um ataque com a marca registrada dos militantes islâmicos do Boko Haram.

A polícia havia colocado o número de mortos em 35.

"Estas pessoas bombardearam a mesquita. Estou face a face com pessoas gritando", disse Chijjani Usman, repórter local que foi à mesquita na cidade antiga para rezar.

A construção fica próxima do palácio do emir de Kano, a segunda maior autoridade islâmica do país mais populoso da África, embora o próprio emir, ex-presidente do banco central, Lamido Sanusi, não estivesse presente.

Ninguém assumiu a autoria do atentado de imediato, mas as suspeitas recaíram sobre o Boko Haram, movimento jihadista sunita que luta para ressuscitar um califado islâmico medieval na região.

O Boko Haram encara as autoridades religiosas islâmicas tradicionais da Nigéria com desdém, considerando-as uma elite corrupta e mesquinha próxima demais do governo secular.

Os insurgentes já mataram milhares de pessoas em ataques com armas e bombas em igrejas, escolas, delegacias de polícia, bases militares, edifícios do governo e mesquitas que não compartilham sua ideologia islâmica radical.

“Três bombas foram plantadas no pátio da mesquita e explodiram simultaneamente”, declarou uma fonte de segurança que não quis se identificar.