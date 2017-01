Petróleo Brent tem mínima de 5 anos; investidores procuram piso após Opep

LONDRES (Reuters) - O petróleo Brent caiu mais de 2 dólares por barril nesta segunda-feira, para uma mínima de cinco anos abaixo de 68 dólares, com os investidores procurando um piso da cotação após a decisão da semana passada da Opep de não cortar a produção.

Os contratos futuros do petróleo Brent e dos EUA registram perdas por cinco meses seguidos, a mais longa série mensal de declínio do petróleo desde a crise financeira de 2008.

"O mercado ainda está muito no modo de pânico", disse Amrita Sen, o analista chefe de petróleo da Energy Aspects. "Assim que acabar o pânico, os preços do Brent provavelmente vão se estabilizar em torno de 65-80 dólares o barril no curto prazo."