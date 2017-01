Hackers iranianos miram empresas de energia, aéreas e de defesa, dizem pesquisadores

BOSTON, Estados Unidos (Reuters) - Hackers iranianos se infiltraram em grandes companhias aéreas e em empresas de energia e de defesa ao redor do mundo durante os últimos dois anos, em uma campanha que poderá causar danos físicos, segundo a empresa norte-americana de segurança eletrônica Cylance.

O relatório surge enquanto governos correm para entender melhor a extensão das capacidades eletrônicas do Irã, que pesquisadores dizem que cresceu rapidamente à medida que Teerã busca retaliar os ataques cibernéticos ocidentais contra seu programa nuclear.

"Acreditamos que caso se permita que a operação continue desimpedida, é apenas uma questão de tempo antes que a equipe tenha impacto sobre a segurança física do mundo", disse a Cylance em um relatório de 87 páginas sobre a campanha de ataques eletrônicos divulgado nesta terça-feira.

A empresa não identificou as companhias-alvo, mas disse que incluem grandes empresas aeroespaciais, aeroportos e companhias aéreas, universidades, empresas de energia, hospitais, e operadoras de telecomunicações baseadas nos Estados Unidos, Israel, China, Arábia Saudita, Índia, Alemanha, França, Inglaterra e outros países.

"Essa é uma alegação sem qualquer fundamento fabricada para sujar a imagem do governo iraniano, direcionada particularmente a atrapalhar as conversas nucleares atuais", disse o porta-voz da missão do Irã nas Nações Unidas, Hamid Babaei.