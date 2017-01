Taylor Swift volta ao topo da parada Billboard 200 após atualização

Por Piya Sinha-Roy

LOS ANGELES (Reuters) - Taylor Swift voltou ao topo da parada norte-americana Billboard 200, em uma lista recém-atualizada que a revista acredita refletir mais precisamente o consumo de música dos dias atuais.

O novo álbum de Taylor, “1989”, saltou da segunda para a primeira posição nesta semana com um total de vendas de 339 mil cópias, contando discos, canções digitais e streaming (conteúdo transmitido pela Internet) compilados pela empresa de consultoria Nielsen SoundScan.

A nova parada semanal Billboard 200, que antes só computava vendas de discos físicos e digitais nos Estados Unidos, agora irá incluir as canções digitais, das quais 10 equivalem a um álbum, e cifras de streaming, nas quais 1.600 streams são equivalentes a um álbum.

No caso de “1989” nesta semana, foram vendidas 281 mil cópias do disco completo, 580 mil canções compradas individualmente e 36 mil streams. Os números mais baixos de streams têm relação com o fato de Taylor ter retirado todo seu catálogo musical da gigante de streaming Spotify.

O grupo vocal Pentatonix galgou uma posição e ficou no segundo lugar da parada depois que o disco “That's Christmas to Me” vendeu um total de 227 mil cópias, e o rapper Eminem estreou no número três com “ShadyXV”, que vendeu 148 mil cópias.

Primeiro lugar da semana passada, a boy band britânica One Direction vendeu 125 mil cópias de “Four” e caiu para a quarta colocação.

Outros que entraram na lista dos 10 mais da Billboard 200 nesta semana foram o rapper Rick Ross com “Hood Billionaire” na sexta vaga e a cantora de R&B Beyoncé no oitavo lugar com “Beyoncé: More Only EP”, parte da edição de platina de seu álbum homônimo de 2013 relançado na semana passada.

Na parada de canções digitais, “Blank Space”, de Taylor Swift, manteve a liderança com vendas de 342 mil cópias.