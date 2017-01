Estrela de Bill Cosby na Calçada da Fama é vandalizada com "estuprador"

LOS ANGELES (Reuters) - A estrela do comediante Bill Cosby na Calçada da Fama de Hollywood foi vandalizada nesta sexta-feira com a palavra "estuprador", depois que várias mulheres se apresentaram nas últimas semanas alegando que Cosby havia abusado sexualmente delas em incidentes que remontam décadas.

A Câmara de Comércio de Hollywood disse que a estrela de Cosby, que foi desfigurada com uma caneta marcadora, estava sendo limpa. A organização fez um boletim de ocorrência citando vandalismo contra uma marca registrada do Estado da Califórnia.

"Quando as pessoas estão descontentes com um dos nossos homenageados, gostaríamos que elas projetassem sua raiva de uma forma mais positiva", disse a organização em um comunicado.

Uma mulher da Califórnia, Judy Huth, entrou com uma ação contra Cosby nesta semana acusando o comediante de agressão sexual quando ela tinha 15 anos, em 1974.

O advogado de Cosby considerou as alegações desacreditadas e difamatórias. O artista afro-americano, mais conhecido como o Dr. Cliff Huxtable da longa série de televisão "The Cosby Show", não foi acusado formalmente de nenhum crime.

As alegações danificaram a imagem pública de Cosby e levaram ao cancelamento de seus projetos de televisão na NBC e na Netflix, além de inúmeros shows. Na quinta-feira, a Marinha dos Estados Unidos revogou o título honorário de suboficial de Cosby, dizendo que as alegações conflitavam com os valores da organização militar.